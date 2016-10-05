Киев, 5 октября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Власти Украины подали иск в Киевский суд с требованием взыскать с российской госкорпорации «Газпром» $3,3 млрд за якобы имевшее место нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

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Сообщается, что АМКУ подал иск в Киевский суд к «Газпрому» с требованием взыскать в пользу Украины $3,3 млрд за якобы имевшее место нарушение антимонопольного украинского законодательства. Сумма претензий включает в себя штраф, пени и обязательства выполнить решение Комитета о прекращении нарушения за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему.

Напомним, ещё в январе этого года АМКУ признал «Газпром» виновным в нарушении антимонопольного законодательства «на рынке транзита газа» и наложил на компанию штраф в $3,3 млрд. Также АМКУ потребовал взимать с «Газпрома» плату за транзит газа на «экономически обоснованном уровне», после чего Украина в одностороннем порядке повысила плату за транзит российского газа в полтора раза.

«Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева о признании решения АМКУ недействительным. Суд вернул заявление без рассмотрения, сославшись на ненадлежащее оформление. Тогда «Газпром» в мае обратился в Киевский апелляционный хозяйственный суд, однако решение суда первой инстанции осталось без изменения. В июле Высший хозяйственный суд Украины также отказал «Газпрому» в кассационной жалобе, поданной в июне.

«Газпром» также заявил, что с выводами АМКУ не согласен и штрафы платить не намерен.