Белгород, 2 апреля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. 17-летний подросток ушёл из дома в Вейделевском районе Белгородской области. Юноша через мессенджеры дал понять родителям, что не желает возвращаться назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

С заявлением о пропаже подростка в конце марта в правоохранительные органы обратилась его мать. Молодого человека ищут сотрудники полиции и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Также выяснилось, что юноша после ухода через мессенджеры выходит на связь с родными и заявляет о своём нежелании возвращаться.

Ранее подросток уже неоднократно уходил из дома. По факту безвестного отсутствия несовершеннолетнего в СК проводится проверка.