Москва, 5 октября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает за раздельное обучение в школах, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября. «Основная проблема российского образования — смешанная школа. Мальчиков и девочек нужно обучать раздельно», — считает депутат Госдумы.

Светлана Иванова ИА REGNUM Перемена

Также, по его мнению, нужно разделить гуманитарные и технические школы. «И дети сами должны выбирать, в какой им учиться», — отметил парламентарий.

Кроме того, Жириновский предлагает ввести для девочек уроки домоводства, а для мальчиков — столярное или малярное дело.