Саратов, 5 октября, 2016, 17:58 — ИА Регнум. В Саратовской области каждый третий выпускник школы, окончивший 11 классов и годный по состоянию здоровья к военной службе выбрал для себя профессию офицера, сообщил ИА REGNUM военный комиссар Саратовской области Николай Шебанов.

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Желание поступать в военные ВУЗы изъявили 735 юношей и 78 девушек. На настоящее время в военном комиссариате имеются данные о поступлении в вузы 357 юношей и 19 девушек.

По словам Николая Шебанова, одна из причин популярности военных вузов — активизация военно — патриотической работы, создание в Саратовской области регионального центра допризывной подготовки молодежи к военной службе, создание в районах зональных профильных центров.

Он также отметил, что большую роль играют воинские части, дислоцированные на территории региона, которые оказывают помощь. Согласно статистике, в области эффективно работают 2 кадетские школы — интерната (408 человек), 86 кадетских и казачьих классов (1900 человек), на базе образовательных учреждений организована работа 238 объединений военно-патриотической направленности и 156 объединений поисковой направленности с общим охватом более 7 тыс. человек.

Кроме того, существует военно-шефская работа Саратовской области и муниципальных районов с воинскими частями Черноморского флота. Так, например, создано региональное отделение Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». В Саратовской области на сегодняшний день количество вступивших в ряды юнармейцев насчитывает более 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Росси 40 высших военных учебных заведения (35 учебных заведения Министерства обороны, 4 — МВД, 1 — МЧС) проводили прием абитуриентов.

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