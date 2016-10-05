Сланцы, Ленинградская область, 5 октября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Сотрудники ООО «Сланцы-водоканал» восстановили водоснабжения города Сланцы в Ленинградской области, отключившееся в результате коммунальной аварии утром 5 октября. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Ленобласти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Холодная вода перестала поступать в дома жителей в результате порыва наружного трубопровода диаметром 100 мм на улице Ломоносова в Сланцах.

В зоне отключения оказалось сразу 328 жилых домов с населением 7 тысяч человек.

«По состоянию на 16:20 водоснабжение восстановлено», — отчитались в ГУ МЧС по региону.

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Напомним, что в Ленобласти идет процесс создания единого областного Водоканала. Причиной принятия такого решения областными властями стали, в том числе, постоянные аварии на сетях водоснабжения, которые плохо содержатся муниципалитетами.