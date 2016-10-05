Грозный, 5 октября, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Церемония вступления в должность избранного главы Чечни Рамзана Кадырова состоялась 5 октября в государственном театрально-концертном зале Грозного, сообщают «Известия».

kremlin.ru Рамзан Кадыров

Текст присяги главы республики Кадыров произнес на русском и чеченском языках в присутствии более 800 гостей, прибывших в столицу Чечни из различных регионов России и зарубежных стран. Среди гостей присутствовали руководители субъектов Северо-Кавказского федерального округа, политики, общественные деятели, сенаторы Совета Федерации и представители духовенства.

Рамзан Кадыров торжественно поклялся при осуществлении полномочий главы Чеченской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской Республики и верно служить многонациональному народу.

Напомним, 18 сентября в Чечне состоялись прямые выборы главы республики. Временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров участвовал в выборах впервые. За кандидатуру Кадырова отдали свои голоса 97,94% избирателей.

На пост главы Чечни, также претендовали председатель Общественной палаты республики Гаирсолт Басаев, Идрис Усманов от «Партии роста» и Султан Денильханов от «Справедливой России».

Стоит отметить, что Рамзан Кадыров вступает в должность в день своего 40-летия, а одновременно столица Чеченской Республики, город Грозный, празднует свое 198-летие.