Архангельск, 5 октября, 2016, 17:44 — ИА Регнум. В Архангельске в Гостином Дворе открылась выставка «Русская Арктика: геология и ландшафты», посвященная геологической истории и ландшафтам острова Северный архипелага Новая Земля. Выставка подготовлена сотрудниками национального парка «Русская Арктика». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

Анна Кошечко ИА REGNUM Некоторые экспонаты можно разглядеть только через лупу

В экспозиции представлена геологическая коллекция, собранная в разные годы на территории национального парка «Русская Арктика» и охранной зоны, схемы геологического строения Новой Земли, стенды с описанием геологических процессов и натурными образцами, макеты геологических процессов, характерных для данной территории, геологические инструменты, фотографии ландшафтов и обитателей северной части архипелага Новая Земля, другие находки с территории национального парка.

Так, среди экспонатов останки древних обитателей морского дна — кораллов, мшанок, радиолярий, различных моллюсков; фрагменты зеркала скольжения — поверхности, по которой происходило смещение блоков земной коры относительно друг друга; образцы осадочных горных пород, образованные из обломочного материала на различных глубинах и удалении от берега.

Аннан Кошечко ИА REGNUM Чтобы узнать историю камней нужно внимательно читать информационные стенды

С первого взгляда некоторые образцы выглядят обычными, но за каждым из них увлекательная история: окаменевшие кораллы, мшанки и радиолярии свидетельствуют о том, что на территории в настоящее время «замёрзшего» архипелага когда-то были тропики.

Наиболее древние горные породы, выходящие на поверхность, относятся к протерозойской эре и сформированы около полутора миллиардов лет назад. С тех пор территория Новой Земли поднималась из моря и вновь погружалась. На морском дне накапливались осадочные породы из морских организмов — известняки и из снесенного с берега обломочного материала — сложенные из валунов конгломераты, песчаники и алевролиты, сложенные из микроскопических глинистых частиц. Результаты извержения древних вулканов встречаются на мысе Желания в виде мелкокристаллических порфиритов

Выставка также рассказывает об истории геологического изучения Северной оконечности Новой Земли и судьбах геологов, работавших на этой территории.