Ярославль, 5 октября, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Ярославская область представила перспективные направления регионального АПК на XVIII российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области, в сфере развития сельского хозяйства региона определено 7 направлений.

yarregion.ru Дмитрий Миронов и Дмитрий Медведев

«Это, в частности, развитие молочного и мясного скотоводства, сохранение уникальной ярославской породы коров, овощеводство — несмотря на то, что Ярославская область входит в зону Нечерноземья. И тем не менее в этой сфере мы сможем составить достойную конкуренцию аграрным регионам. Одно из самых перспективных направлений — производство органической сельхозпродукции. Мы производим натуральные, качественные продукты. Последние восемь лет область является лидером в этой сфере. Это в первую очередь молоко, а также «мраморная» говядина и баранина. Их поставляют на российский рынок предприятия холдинга «АгриВолга», — пояснил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Дмитрий Миронов лично представил стенд Ярославской области на выставке и лично же доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о планах своей команды по развитию агропромышленного комплекса региона. При этом премьер-министр заинтересовался представленной продукцией, в частности угличским йогуртом — угуртом.

Планируется, что в ближайшее время на региональном выставочном стенде состоится встреча Дмитрия Миронова с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым. Также в программе форума — подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и экологическом сотрудничестве между правительствами Ярославской и Тульской областей.

Кроме того, в рамках деловой программы форума Дмитрий Миронов проведет ряд встреч с потенциальными инвесторами и компаниями, планирующими расширять уже реализованные на территории региона проекты. В их числе ОАО «Волжанин», ООО «Управляющая компания «Агрохолдинг ИСТРА», ООО «ИнАгроБио», ООО «АгроНеро». Также будут подписаны соглашения с Национальным союзом производителей и потребителей органической продукции и Фондом развития сельской кредитной кооперации.

В этом году выставка «Золотая осень» собрала на своей площадке порядка 2,5 тысячи участников из 64 регионов России. АПК Ярославской области на главном аграрном форуме страны представляют 13 предприятий: «АгриВолга», СХП «Вощажниково», «Ярославский бройлер», Угличская птицефабрика и другие.