Москва, 5 октября, 2016, 17:33 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Срочные пенсионные выплаты неработающим пенсионерам будут включены в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, соответствующий законопроект рекомендовал принять Госдуме в первом чтении комитет нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов. Законопроект был разработан правительством РФ.

«Основанием для включения в состав общей суммы материального обеспечения пенсионера конкретной выплаты является ее регулярность. Поскольку срочная пенсионная выплата, осуществляемая за счет средств пенсионных накоплений, выплачивается ежемесячно в течение 10 лет, законопроектом предусматривается ее включение в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера», — отмечают в правительстве.

Согласно законопроекту, размеры социальных доплат к пенсии будут пересматриваться при изменении величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России и в соответствующем субъекте РФ, а также при индексации и увеличении размеров других денежных выплат, положенных пенсионеру.

Предусматривается, что пересмотр размеров социальных доплат к пенсии при изменении величины прожиточного минимума пенсионера в соответствующем субъекте РФ производится с 1-го января того года, на который установлена доплата. При изменении пенсионером места жительства или места пребывания на территории РФ, пересмотр размера региональной социальной доплаты к пенсии будет производиться с 1-го числа того месяца, в котором пенсионер переехал в другой регион.

Законопроект также определяет сроки предоставления необходимой для учета материального положения пенсионера информации в рамках межведомственного взаимодействия между территориальными органами ПФР, органами исполнительной власти субъектов РФ и федеральными органами исполнительной власти в сфере пенсионного обеспечения.Документ подготовлен с соблюдением принципа адресности и критериев нуждаемости при установлении социальной доплаты к пенсии, отмечают в правительстве РФ. Как подчеркнул замглавы Минтруда Андрей Пудов, законопроект призван не допустить «не только перерасход, но и недорасход федерального и региональных бюджетов на выплату пенсий».

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 7 октября.