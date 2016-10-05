Москва, 5 октября, 2016, 17:30 — ИА Регнум.

Ростовская область пожинает первые плоды своего участия в агропромышленной выставке «Золотая осень-2016», которая проходит в эти дни в российской столице. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 5 октября, регион подписал первые соглашения на общую сумму, превышающую 20 млрд рублей.

donland.ru Макет логистического центра

Так, меморандум о возведении мощного оптово-распределительного центра в станице Грушевской Аксайского района подписан между донским правительством и холдингом «РосАгроМаркет». Реализация проекта позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест. К строительству специалисты планируют приступить в 2017 году. Ожидается, что первая очередь центра с возможностью единовременного хранения 100 тыс. тонн свежей сельхозпродукции будет введена в эксплуатацию в начале 2018 года. В 2019-м компания планирует начать строительство второй очереди логистического центра. В результате общая площадь комплекса превысит 230 тыс. кв. метров, а общая сумма инвестиций составит 19,2 млрд рублей. Инвестором проекта выступит компания Proxima Capital Group, уже вложившая в проект почти 300 млн рублей.

На территории центра планируется возвести хранилище для овощей и фруктов, мультитемпературные склады, упаковочные и другие цеха.

Также на агровыставке подписано соглашение о строительстве молочного комплекса «Жуковский» за 2 млрд рублей. Реализация проекта даст свыше 100 рабочих мест. Возведением в Песчанокопском районе займется компания «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева уже в 2017-м. К концу года комплекс будет укомплектован стадом в 1,4 тыс. голов, к 2018-му поголовье будет удвоено.

Производственная мощность молочной фермы превысит 25 тыс. тонн молока в год, оно будет перерабатываться на собственном молокозаводе. Реализовывать продукцию планируется через собственную розничную сеть.