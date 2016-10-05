Саратов, 5 октября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. В вооруженные силы будет направлено 91,4% призывников, остальные — в воинские части Национальной гвардии России (Внутренние войска МВД) — 7,7%, Федеральную службу охраны — 0,2%, МЧС — 0,2% и Президентский полк — 0,5%, сообщил ИА REGNUM военный комиссар Саратовской области Николай Шебанов.

mil.ru Осенний призыв

Основная особенность осеннего призыва — отправка в войска призывников получивших парашютно — десантную подготовку в организациях ДОСААФ. В регионе такую подготовку в настоящее время проходят 20 призывников, которые по окончанию учебы получат военно — учетную специальность парашютиста — стрелка и будут отправлены для прохождения военной службы в ВДВ.

В Вооруженных силах призывники в основном будут проходить службу в сухопутных войсках, но есть и другие виды и рода войск: более 8% будут направлены в военно-космические силы, около 6% — в ВДВ и спецназ, около 4% будут направлены в ВМФ и РВСН.

Призывники будут направлены во все военные округа России, основная часть по 30% будут направлены в Центральный и Восточные военные округа. От общего количества около 33% гражданин (970) планируется направить для прохождения военной службы в воинские части, расположенные на территории Саратовской области, в том числе 350 призывников будут направлены в учебные воинские части.

По рассмотренным заявлениям для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) будут направлены 4 призывника. Один из них принял решение проходить АГС по убеждению (пацифист), три человека по вероисповеданию.

Военный комиссар Саратовской области Николай Шебанов отметил, что расширяется перечень военно-учетных специальностей, по которым осуществляется подготовка призывников в образовательных организациях ДОСААФ. В 2016 году впервые будет проводиться подготовка по двум военно-учетным специальностям войск связи: специалисты кабельных линий связи и специалисты коротковолновых радиостанций (2 человека осенью 2017 года будут направлены в Президентский полк).

Военный комиссариат весной 2016 года был оснащен оборудованием автоматизированной системы «Паспорт», что позволяет обеспечить всех граждан, направляемых для прохождения военной службы в вооруженные силы РФ, персональными электронными картами непосредственно на сборных пунктах. Персональная пластиковая карточка — это расширенный военный билет, на которой в зашифрованном виде сохраняются данные по более чем двумстам параметрам военнослужащего, касающимся состояния его здоровья, образования, прохождения военной службы, полученных профессиональных навыков.

На сборном пункте каждому призывнику выдадут несессер с предметами личной гигиены, СИМ карты, зарплатную пластиковую банковскую карту. Денежное довольствие военнослужащих по призыву составляет 2000 рублей. Дополнительно в размере 1000 рублей получают сироты. Военнослужащим по призыву, стоящих на командных должностях выплачивается дополнительное денежное довольствие в размере: командир отделения 60%, замкомвзвода — 80% от оклада (2000 рублей).

Основными заболеваниями, препятствующими призыву граждан на военную службу в Саратовской области являются болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. С такими заболеваниями «списано в запас» 21,3% от общего количества негодных к службе граждан. Более 13% зачислены в запас по болезням системы кровообращения, 11,9% по болезням органов пищеварения, 7,3% по психическим расстройствам.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 сентября 2016 года № 503 в октябре — декабре 2016 года в армию будет отправлено 152 тыс. человек (осень 2015 — 147 тыс. 100 человек, осень 2014 — 154 тыс. 100).

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