Ростов-на-Дону, 5 октября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока в Лицее №11 в Ростове-на-Дону назвал русского поэта Михаила Лермонтова диссидентом из-за его критичного отношения к порядкам, царившим тогда в России, сообщает RT.

Александр Клюндер. Лермонтов. 1838

При этом Владимир Путин отметил, что Михаил Лермонтов был чрезвычайно храбрым человеком, служил своей стране и воевал за ее интересы.

«Он был готов жизнь отдать за интересы страны и Родины. Он был чрезвычайно храбрым человеком», — подчеркнул глава российского государства.