Берлин, 5 октября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Германия проводит встречу руководителей МИД западных стран в надежде найти пути выхода из дипломатического тупика в Сирии, передаёт Daily Mail.

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Начальники политических отделов МИД Франции, США, Британии, Италии и дипломатической службы ЕС собрались в министерстве иностранных дел Германии.

Пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шэфер говорит, что цель дипломатов — изучить возможности для улучшения гуманитарного доступа и восстановление политического процесса. Они также обсудят, «при каких условиях и как мы хотим продолжить или возобновить переговоры с Россией».

По словам Шэфера, переговоры будут вестись в формате «мозгового штурма» и не ориентированы на конкретный результат.

Ранее, 3 октября США в одностороннем порядке прервали политико-военные контакты с Россией по установлению перемирия в Сирии.