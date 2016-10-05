Ярославль, 5 октября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. В Ярославле приостановлена деятельность торгового центра «Яркий». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, причиной тому стало отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию инженерно-технических систем здания центра.

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Как установлено надзорным ведомством, застройщик — ООО «Стройторгцентр» — получил от департамента архитектуры и развития территорий города разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа строительства культурно-развлекательного и торгового центра «Яркий». А вот аналогичный документ по второму этапу, предусматривающего обустройство и монтаж технологического и инженерного оборудования систем энергообеспечения, отопления, водоснабжения, вентиляции в помещениях, предназначенных для сдачи в аренду, застройщику не выдавался. Более того, собственник не получил это разрешение до сих пор и не представил доказательств того, что выявленные государственным строительным надзором недостатки устранены.

По иску прокурору города Ярославля суд вынес решение о приостановлении эксплуатации торгового центра. Это постановление поддержано апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного суда.

Впрочем, для Ярославля подобные решения являются привычным явлением — ранее по различным причинам приостанавливалась деятельность многих крупных торговых центров.