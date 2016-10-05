Брянск, 5 октября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Сотрудники УМВД России по Брянской области задержали жителя региона, который 29 сентября приготовил картошку на Вечном огне около монумента «Скорбящая мать» в Новозыбкове, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства. Мужчина был задержан в Унечском районе по подозрению в квартирной краже. После оказалось, что он тот самый «повар», которого уже давно ищет полиция.

pixabay.com Вечный огонь

«37-летний мужчина без определенного места жительства около месяца назад вышел из психиатрической лечебницы, он состоит на учете у психиатра. Его дальнейшая судьба будет зависеть от того, будет ли он признан вменяемым и способным нести ответственность за свои действия», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом сам задержанный оправдывается тем, что он просто был голоден и хотел сварить картошку. Продукты ему дали местные жители.

ИА REGNUM напоминает, что примерно год назад в другом брянском городе — Почепе также был скандал вокруг непристойных действий рядом с памятником погибшим в Великой Отечественной войне. 9 сентября 2016 года в интернете появилось видео, на котором четыре девушки танцуют тверк на фоне памятника «Слава воинам 197 и 217 стрелковых дивизий Второй армии Брянского фронта, освободивших г. Почеп от немецко-фашистских захватчиков 22 сентября 1943 года». Три танцовщицы оказались несовершеннолетними. Их родителям пришлось выплатить штрафы за невоспитанных дочек.