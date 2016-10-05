Вологда, 5 октября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Обнаруженные прокуратурой нарушения связаны с предоставлением субсидий местным аграриям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве. Нарушения выяснились в ходе проверки исполнения бюджетного законодательства в департаменте сельского хозяйства и продресурсов Вологодской области.

picserver.org Коррупция

По версии прокуратуры, в период с 2011 по 2013 годы в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 — 2020 годы» ООО «Славынево» были предоставлены субсидии на возмещение части затрат по кредитам и займам на общую сумму более 770 тыс. рублей.

«Вместе с тем указанное общество не соответствует критериям государственной программы, так как не относится к организациям агропромышленного комплекса. Более того, дочь начальника департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области Николая Анищенко являлась учредителем предприятия, а его супруга в течение нескольких лет работала в данной организации. Предоставление бюджетных средств в нарушение требований закона стало возможным вследствие противоправных действий начальника департамента, который не уведомил губернатора области о наличии конфликта интересов», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Максим Пегов.

Прокуратура направила материалы своей проверки в Следственный комитет, который возбудил в отношении Николая Анищенко уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По инкриминируемой статье ему грозит до 4 лет лишения свободы, либо штраф до 80 тыс. рублей.