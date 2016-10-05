Ярославль, 5 октября, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Символом Рыбинска Ярославской области избрана скульптура «Мать-Волга», установленная около шлюзов Рыбинского гидроузла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Howard Lifshitz Памятник Волга-Мать в Рыбинске

Интернет-опрос был организован на официальном сайте администрации. Кампания проходила в два этапа. На первом горожане вносили свои предложения, какой объект они считают достойным символизировать город Рыбинск. Поступило большое количество разнообразных вариантов, путем обработки схожих по смыслу объектов (например, рыба — стерлядь) были выделены 39, а из них определены 10 наиболее часто упоминаемых.

Самый популярный объект горожане определяли на втором этапе в процессе голосования.

«Я считаю выбор горожан достойным. Монумент «Волга» — памятник интересный, с историей. Мы будем продвигать этот бренд города в туристической отрасли. Надеюсь, что со временем столь же популярным в Рыбинске будет имя адмирала Федора Федоровича Ушакова. Наш знаменитый земляк, и мы вправе говорить об этом на самом высоком уровне, гордиться его огромным вкладом в историю России и российского флота», — рассказал глава города Рыбинска Денис Добряков.

Монумент «Мать-Волга» (скульпторы С. Шапошников, В. Малашкина, архитектор Н. Донских) располагается на дамбе шлюзов Рыбинского гидроузла со стороны Рыбинского водохранилища. Он был установлен в 1953 году. Первоначально рядом с шлюзами планировалось установить скульптуру В. Мухиной «Рабочий и колхозница», однако после выставки в Париже ее решили оставить на ВДНХ в Москве. Скульптура женщины символизирует Волгу, в руке она держит чертежи сооружений гидроузла, а на постаменте высечены слова В.И. Ленина: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».