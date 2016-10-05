Москва, 5 октября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о единовременной выплате пенсионерам в размере 5 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября. Законопроект был инициирован правительством РФ.

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Право на получение такой выплаты имеют лица, постоянно проживающие на территории России и являющиеся в соответствии с законодательством РФ по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий. «Мы исходили из того, что выплата компенсирует рост стоимости потребительской корзины для тех, кто постоянно проживает в России», — рассказал замминистра труда Андрей Пудов. Сумма единовременной выплаты будет выплачиваться территориальными органами ПФР в январе 2017 года в порядке, установленном для выплаты пенсии. При этом единовременная выплата, не выплаченная своевременно, будет выплачена позднее.

Удержания на основании исполнительных документов, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, из суммы единовременной выплаты не производятся. Пенсионер получает единовременную выплату независимо от получения им иных выплат и предоставления ему мер социальной поддержки, установленных в соответствии с федеральным или региональным законодательством. При этом сумма единовременной выплаты не учитывается при определении права на предоставление иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законом. Расходы федерального бюджета на единовременную выплату составят 221, 697 млрд рублей, подсчитали в правительстве. Как сообщил Андрей Пудов, выплата коснется 44 млн пенсионеров. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении на заседании 7 октября.