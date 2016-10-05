Москва, 5 октября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Перед Госдумой стоит задача представлять интересы, решать проблемы и слышать наказы каждого жителя страны вне зависимости от его политических взглядов, заявил депутат, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Владимир Бурматов.

duma.gov.ru На первом пленарном заседании Государственной Думы

«Партия «Единая Россия» получила на выборах очень высокий результат, и мы благодарны нашим избирателям за оказанное доверие, которое позволило нам сформировать в Государственной думе устойчивое большинство. При этом задача нашей фракции, да и всего парламента, как мне кажется, — представлять интересы каждого человека, и я считаю, что сегодня у Государственной думы есть все возможности, чтобы эту задачу реализовать», — заявил Бурматов.

Несмотря на полученное большинство, «Единая Россия» приняла решение отдать половину руководящих постов в новой Госдуме оппозиционным фракциям и назвал это свидетельством конструктивного подхода, отметил парламентарий. Также он указал на то, что за избранного председателем Госдумы Вячеслава Володина проголосовали представители в том числе оппозиционных парламентских партий. Оба этих факта, по мнению Бурматова, являются свидетельством того, что нижняя палата парламента будет работать в интересах всех граждан страны.

Говоря об основных задачах избранной Думы, депутат отметил важность принятия федерального бюджета на 2017 год, обсуждение которого начнется уже в ближайшее время, а также проработку целого ряда социально значимых законопроектов, к работе над которыми приступят сформированные комитеты Госдумы. При этом он подчеркнул приоритет майских указов и необходимость принятия ряда инициатив в образования, здравоохранения, жилищной политики, демографии, а также отметил значимость тщательной проработки и глубокого экспертного обсуждения принимаемых законов. «Нулевые чтения, круглые столы, экспертные обсуждения, дискуссии внутри профессиональных сообществ и сред, анализ правоприменительной практики, работа с региональными парламентами и партиями не прошедшими в Думу должны предшествовать принятию каждого значимого закона. Это позволит повысить их качество», — заявил Бурматов.

Депутат также ожидает повышения роли Госдумы как представительного органа власти, чему будет способствовать и в том числе появление в нижней палате парламента депутатов-одномандатников. «Госдума — орган не только законодательный, но и представительный, и одной из основных задач парламента является представление интересов всех социальных групп, сообществ, территорий, сред. В Государственную думу седьмого созыва вернулись депутаты-одномандатники, и это очень позитивный фактор. Их постоянная связь с избирателями не должна прерываться. И задача партии и фракции «Единой России» в Государственной думе — обеспечить их максимально плотное и эффективное взаимодействие с избирателями, исполнение тех наказов и поручений, которые они получали на выборах», — сказал он.

«Единая Россия» будет тем самым коммуникатором между гражданами и избранными депутатами, который позволит сделать эту связку максимально тесной и эффективной. Наши региональные и местные исполкомы, общественные приемные, депутатские центры, приёмы граждан, работа с обращениями, практика работы в рамках региональных недель будут работать на решение этой важной задачи. Партия должна быть максимально открытой для людей, а избранные депутаты — максимально близки к доверившим им это право гражданам», — заключил Бурматов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, состоялось первое организационное пленарное заседание Госдумы VII созыва. Были избраны спикер Госдумы, вице-спикеры, главы комитетов и комиссий.