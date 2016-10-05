Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области сегодня утвердили состав постоянных комиссий и избрали председателей комиссий и их заместителей, которые будут занимать свои должность на постоянной или непостоянной основе, передает корреспондент ИА REGNUM. Оппозиции досталось, как и просил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, шесть оплачиваемых депутатских мест.

lenoblzaks.ru Законодательное собрание Ленобласти

Ранее депутаты Заксобрания региона переизбрали на должность спикера секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Сергея Бебенина. Должности его заместителей также достались единороссам — Николаю Пустотину и Дмитрию Пуляевскому. Сенатором от парламента Ленобласти стал единоросс Дмитрий Василенко.

Напомним, ЗакС Ленобласти предыдущего созыва принял законопроект, по которому замещать председателя парламента будет не пять, а только два вице-спикера, число комиссий сократилось с 13 до 11. Кроме того, лишь половина из 50 парламентариев текущего созыва должна была осуществлять свою деятельность на профессиональной постоянной основе — за зарплату.

Читайте также: Депутаты обновленного парламента Ленобласти не поделили зарплаты

Однако накануне в парламент региона был внесен законопроект, согласно которому число комиссий снова увеличивается до 13-ти: остается комиссия по этике, здравоохранение и соцполитику разделили на две комиссии, а молодежную политику включили в образование. Таким образом, появляются еще четыре руководящие должности — два руководителя комиссий и два заместителя, которым будут выплачивать зарплату.

«Закон идеальный не бывает. Если он мешает работать, разумно внести поправки. В связи с тем, что получилось так, что оппозиция получила больше мест, чем мы планировали, и губернатор попросил отнестись к этому с пониманием, выделили шесть мест. Вместо 25 оплачиваемых мест получилось 29», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM спикер областного парламента Сергей Бебенин.

Таким образом, десять представителей оппозиции получили шесть мест в комиссиях. Из сорока представителей «Единой России» — 23 руководящих места. «Если брать арифметику, она не в нашу пользу», — отметил Бебенин, возглавляющей областную организацию «партии власти».

Так, постоянную комиссию по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу возглавила Светлана Потапова, член партии «Единая Россия». Коллега по партии Павел Воробьев стал её заместителем на этом посту, который будет осуществлять свои полномочия на постоянной основе. На непостоянной основе замещать главу комиссии будет член «Справедливой России» Руслан Гайсин.

Отметим, что двух заместителей выбирают в комиссиях, в состав которых входит более семи человек.

Единоросс Татьяна Бездетко возглавила комиссию по бюджету и налогам. Её коллега из партии власти Лариса Пункина будет замглавы комиссии на постоянной основе. Еще одного заместителя выберут позднее.

Единоросс Иван Хабаров возглавил комиссию по государственному устройству, межпарламентским и общественным связям. Валерия Коваленко — его заместитель от «Справедливой России» на постоянной основе.

Руководить комиссией по ЖКХ и ТЭК будет также единоросс — Михаил Колмыцев. Замглавы комиссии стал Юрий Голиков от ЛДПР на постоянной основе. Единоросс Саяд Алиев будет замещать на непостоянной основе.

Глава фракции «Единая Россия» Олег Петров возглавил постоянную комиссию по законности и правопорядку. Регина Илларионова от КПРФ будет замещать его на этом посту на постоянной основе. Единоросс Павел Лабутин — заместитель на непостоянной основе.

Экс-губернатора Ленобласти Вадима Густова утвердили на должность главы комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике. Коллега по партии «Единая Россия» Андрей Шаронов на постоянной основе будет замещать Густова.

Председателем комиссии по здравоохранению, труду и занятости населения стал единоросс Александр Петров. На профессиональной основе будет занимать должность заместителя комиссии единоросс Арчил Лобжанидзе.

Комиссию по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе возглавил также единоросс — Владимир Радкевич. Коллега по партии Александр Верниковский — его заместитель на постоянной основе. На непостоянной основе замглавы комиссии будет также единоросс Алексей Ломов.

Глава фракции «Справедливая Россия» Александр Перминов возглавил постоянную комиссию по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Единоросс Алексей Игонин будет замещать его на этом посту на постоянно основе. На непостоянной — единоросс Александр Русских.

Единоросс Владимир Петров возглавил комиссию по социальной политике. Коллега по партии Марина Левченко будет его заместителем в этой комиссии на постоянной основе, на непостоянной — Людмила Тептина.

Глава фракции ЛДПР Андрей Лебедев был утвержден на должность председателя комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству. Олег Зеваков будет замещать его от «Единой России» на непостоянной основе. Руслан Гайсин от «Справедливой России» также будет его замом на непостоянной основе.

Коммунист Николай Кузьмин возглавил комиссию по экологической безопасности и природопользованию. Единоросс Дмитрий Ворновских будет замещать его на этом посту на постоянной основе, а его однопартиец Юрий Терентьев будет осуществлять полномочия заместителя на непостоянной основе.

Единоросс Эльдар Гилязов стал председателем комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности. Замещать его будет на профессиональной основе также единоросс — Сергей Коняев.