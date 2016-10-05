Грозный, 5 октября, 2016, 16:55 — ИА Регнум.



Чечня. Грозный

Город Грозный отмечает 5 октября день рождения. С самого утра на улицах и площадях столицы Чечени многолюдно, царит праздничная атмосфера. Грозный украшен праздничной иллюминацией, поздравительными баннерами, флагами России и Чеченской Республики, гирляндами цветов и флажков. Со всех населенных пунктов региона съезжаются жители, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Поздравить грозненцев прибывают многочисленные делегации из разных субъектов страны, а также из-за рубежа. Ожидается, что Грозный примет свыше тысячи гостей. В их числе представители Администрации президента РФ, члены Совета Федерации, руководители субъектов страны, силовых структур. Главным политическим мероприятием станет торжественное заседание парламента, посвященное вступлению в должность избранного всенародным голосованием главы Чечни Рамзана Кадырова. Сегодня же он отмечает 40 лет со дня рождения.

Вечерняя часть празднества продолжится фонтанным шоу спортивно-туристического комплекса «Грозненское море». Кульминацией праздника станет концерт с участием артистов российской и чеченской эстрады на площади Ахмада Кадырова. Завершится праздничный день фейерверком, который озарит небо над Грозным тысячами разноцветных огней.