Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Конституционный Суд РФ отверг сомнения в законности принятия Крыма и Севастополя в состав России в 2014 году и встал на защиту жителей полуострова, по формальным причинам не получивших гражданства РФ в упрощенном порядке после вхождения Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ksrf.ru Конституционный суд РФ

Это следует из опубликованного 5 октября Постановления КС РФ по делу о проверке конституционности части 1 статьи 4 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

КС рассматривал это дело по жалобе Алексея Оленева, проживавшего на момент исторических событий марта 2014 года в Севастополе, но прописанного в одном из материковых регионов Украины. Оленеву органами ФМС России было отказано в предоставлении российского гражданства, которое автоматически получили все жители Крыма и Севастополя, имевшие постоянную регистрацию на территории полуострова. Суды общей юрисдикции не нашли оснований для удовлетворения жалоб Оленева, тогда он обратился в Конституционный суд, посчитав, что указанный Федеральный конституционный закон нарушил его гражданские права.

В своем решении Конституционный суд подтвердил конституционность решений властей РФ о включении Крыма и Севастополя в состав России.

Касаясь существа дела, КС обратил внимание на то, что часть 1 статьи 4 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» предусматривает для признания гражданина Украины (лица без гражданства) гражданином РФ с 18 марта 2014 года именно факт его постоянного проживания на эту дату на территории Крыма или Севастополя.

КС отметил, что, принимая закон, законодатель имел в виду предоставление гражданства РФ тем находящимся на полуострове Крым «лицам, которые имеют реальную связь с этой территорией или выразили явное стремление к ее установлению и входят в состав постоянного населения соответствующей территории».

«Установление факта постоянного проживания гражданина Украины на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя по состоянию на 18 марта 2014 года осуществляется на основе совокупности доказательств, лежащих в области жилищных, трудовых, межличностных и иных отношений и свидетельствующих о том, что на указанную дату лицо выбрало территорию, на которой фактически постоянно проживает, как место своих приоритетных каждодневных жизненных интересов и своими действиями установило или выразило явное стремление к установлению с ней реальной связи», — говорится в постановлении КС.

Поэтому вступившее в законную силу решение суда об установлении факта постоянного проживания гражданина Украины на территории Республики Крым или на территории города Севастополя по состоянию на 18 марта 2014 года «является достаточным и безусловным основанием для признания его уполномоченным органом в установленном порядке гражданином Российской Федерации», подчеркнул КС.

В связи с этим, решения, вынесенные в отношении Алексея Оленева, расходящиеся с конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении КС РФ, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий.

Решение КС также станет основанием для предоставления российского гражданства тем жителям Крыма и Севастополя, которые оказались в аналогичной ситуации во время «крымской весны» и не смогли получить российские паспорта.