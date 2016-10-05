Берлин, 5 октября, 2016, 16:43 — ИА Регнум. В родильных домах Германии становится всё меньше и меньше мест, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

FeeLoona Маленькие ножки

Количество рождений в немецких больницах в 2015 году выросло на 3,5% до 716 539.

Как сообщает Федеральное статистическое ведомство, в прошлом году родились на 24 626 детей больше, чем в 2014 г. Доля выживших при рождении младенцев составляет 99,7%. Роды, принятые в частных домах, не учтены в статистике.

Специалисты по демографии говорят о новом тренде, т.к. до 2014 года рождаемость неуклонно сокращалась. Изменения связаны с улучшением системы заботы о детях, позволяющей женщинам сочетать карьеру с семьёй.