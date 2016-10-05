Ярославль, 5 октября, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Ярославцы обеспокоены исчезновением двери часовни Александра Невского, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Вместо украшенной резьбой с орнаментом двуглавого орла двустворчатой двери в настоящее время на входе в часовню установлена обычная деревянная.

Илья Бесхлебный Часовня Александра Невского

Судьба исторически ценного элемента часовни, являющейся памятником культуры, не на шутку взволновала ярославскую общественность. Обсуждение этой темы развернулось в соцсетях. Пользователи отмечают, что «в часовне не знают, куда делась дверь».

Впрочем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской Митрополии, повода для беспокойства нет.

«Дверь находится на реставрации. Эти работы согласованы с органами охраны объектов культурного наследия. Сейчас вместо нее в часовне установлена временная дверь», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской и Ростовской епархии иерей Александр Сатомский.

Он затруднился уточнить, как долго продлится реставрация.

Часовня Александра Невского была построена в 1892 году на пожертвования местных купцов в память о спасении императорской семьи Александра III в железнодорожной катастрофе, которая произошла в октябре 1888 года.

Её полное название — Часовня Успенского собора в память 17 октября 1888 года во имя святых Александра Невского, Марии Магдалины, Николая Чудотворца, великомученика Георгия, Михаила Архангела, преподобной Ксении, княгини Ольги.

Автор проекта часовни — архитектор Николай Поздеев, автор ряда церковных и гражданских построек в Ярославле и Казани. Часовня была закрыта в 1918 году. В советское время в часовне находились магазин «Пчеловодство», мастерская химчистки и крашения, в конце 1980-х выставочный зал Ярославского художественного музея. За это время часовня потеряла крыльцо. В 1982−84 годах часовня была реконструирована.