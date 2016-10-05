Челябинск, 5 октября, 2016, 16:26 — ИА Регнум. О наличии незаконного производства запчастей к танковой технике в Челябинске заявил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк «Армата»

О подпольном, нелегальном челябинском бизнесе по производству деталей к военной технике омбудсмен сообщил в интервью ТАСС. «В Челябинске нелегально делают всякие амперметры и спидометры для танков, а потом везут в чемоданах за рубеж», — заявил Борис Титов.

Защитник прав российских бизнесменов уточнил, что производство организовано «в гаражах». По словам Титова, необходимы меры по выводу из тени предприятий, при этом он предложил программу по самозанятости граждан, которые будут освобождены на время от налогов взамен легализации их бизнеса.

Отметим, Титов не назвал объёма теневого рынка, подчеркнув лишь, что он достаточно большой. Добавим, что производство танков и комплектующих на Южном Урале является одним из давних. Не исключено, что среди теневых производителей есть и граждане, которые так или иначе связаны с официальными производителями танков и комплектующих для них.

Больше всего таких нелегальных предприятий, по мнению омбудсмена, в сфере образования, здравоохранения и сделок с недвижимостью.

Последняя встреча Титова с президентом, о которой сообщала пресс-служба Кремля, была в июле. Напомним, Борис Титов в апреле 2016 года посетил Челябинск. Омбудсмен побывал на ряде производственных предприятий и провел выездное заседание Столыпинского клуба, на котором обсуждались вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в сфере промышленности. В августе Борис Титов приехал в Магнитогорск, где омбудсмен предложил создать территорию опережающего развития (ТОР) для привлечения инвестиций в моногород.