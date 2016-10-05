Берлин, 5 октября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сделала первый шаг к организации киберармии, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

dvidshub.net Кибер-армия

Сегодня в рамках своего ведомства фон дер Ляйен создала отдел «Кибер/информационная техника».

В апреле 2017 года будет сформировано военное структурное подразделение в составе 13,5 тысяч военнослужащих и гражданских лиц. Оно будет защищать информационные сети и боевые комплексы «бундесвера», которые управляются в цифровой форме. При этом группа должна быть готова отразить нападения.

Создание кибервойск Германии завершится в ближайшие пять лет.