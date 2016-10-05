* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 5 октября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, в Северо-Кавказском окружном суде вынесен приговор жителю Республики Адыгея Артуру Хагуру. Он поплатился свободой за попытку примкнуть к з организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, в колонии общего режима Хагур проведет два года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока

Подсудимый был признан виновным по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и ч.2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»).

Как установили следователи, Хагур преследовал идеи радикального ислама. Решение о вступлении в террористическую организацию он принял в 2015 году в процессе общения через Интернет с одним из участников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевик пообещал помочь жителю Адыгеи с перелётом в Сирию и содействовать ему в дальнейшем.

Подсудимому был передан фальшивый паспорт, оформленный на чужое имя. С помощью документа Артур Хагур зимой прошлого года вылетел из Краснодара в Минск. Из столицы Белоруссии он должен был попасть в Турцию, но в республиканском аэропорту его задержали силовики. Хагур домой вернулся, но продолжал преследовать идею о вступлении в ряды террористов.

Свою вину житель Адыгеи признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

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Отметим, что накануне в Северо-Кавказском окружном суде был вынесен приговор гражданину Турции. Фырат Атач признан виновным сразу по шести статьям УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 7 тыс. рублей.

Согласно материалам уголовного дела, Атач пересек турецко-сирийскую границу и вступил в структурное подразделение международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осенью 2011 года. Подсудимый обеспечивал деятельность подразделения, совершенствовал свою боевую и физическую подготовку, а также принимал непосредственное участие в охране территории, подконтрольной оппозиционным силам.

Осенью 2014 года подсудимый по поддельному паспорту вылетел в Россию, после чего намеревался вернуться обратно в Сирию. С марта по октябрь 2015 года Атач жил в Краснодаре. В столице Кубани он посредством всемирной паутины поддерживал контакты с участниками террористической организации. Задержали гражданина Турции в октябре в аэропорту Краснодара при попытке вылететь в Турцию по поддельным документам.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ