Якутск, 5 октября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. У жителей Якутии есть интерес к бесплатной раздаче больших участков земли на Дальнем Востоке, но ажиотажа не наблюдается. Усложняет распределение гектаров желающим ряд проблем, связанных с работой федеральной информационной системы, отметил на пресс-конференции МИА «Россия сегодня» глава республики Егор Борисов.

Иван Шишкин. Сжатое поле. 1884

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«Проблемы касаются и организационных вопросов, и самого закона. Поэтому республика подготовила свои предложения. Особенно они касаются проблем, связанных с работой информационной системы, которую ведёт Росреестр», — пояснил глава Якутии.

Он также обратил внимание на несовпадение координат запрашиваемых участков: заявка подаётся на гектар, расположенный в хорошей местности, но при непосредственном осмотре участка на нём обнаруживается линия электропередач, овраг, или ещё какие-то особенности, не отражённые в системе. Республика внесла конкретные предложения, как действовать в таких случаях, заверил Егор Борисов.

«Мы предполагали, что будет определённый ажиотаж на участки в центральной Якутии со стороны северных районов, но он не чувствуется, — также пояснил глава региона. — Сельскохозяйственных земель не хватает для наших фермеров и хозяйств, поэтому мы ожидали какой-то взрыв, но этого тоже не произошло. То есть люди спокойно относятся к реализации этого закона на территории Якутии».

Егор Борисов также напомнил, что для якутян, занимающихся сельским хозяйством, кроме дальневосточного гектара предусмотрены ещё 3 механизма поддержки.

«Если владельцы подсобных хозяйств хотят расширяться, то в этом случае мы даём возможность заявлять по 2,5 га земли, и таким образом их поддерживаем. Для крестьянско-фермерских хозяйств предусмотрена возможность получить до 20 гектаров за счёт законодательных актов, которые приняты в республике», — отметил глава региона.

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Третьей мерой станет поддержка табунного коневодства. С 1 января 2017 года осуществляющим его якутянам будут предоставлять по 1 гектару сенокосных угодий и неограниченные пастбища. На поддержку табунного коневодства будут выделать помимо земель средства из бюджета республики, пообещал Егор Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, якутяне жаловались на трудности подачи заявок на гектары через федеральную информационную систему, которая работает пока со сбоями. Ещё сложнее претендовать на земельные участки жителям населённых пунктов республики, где отсутствует или медленно работает интернет — для подачи бумажной заявки необходимо поставить на участке кадастровые метки или сделать межевание, а на это требуются деньги.