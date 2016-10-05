Тбилиси, 5 октября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Грузии 5 октября распространило официальное заявление в связи с инцидентом, происшедшим 4 октября вечером в центре Тбилиси, где взорвался автомобиль депутата парламента от «Единого национального движения» Гиви Таргамадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Угроза жизни

По информации министерства, в управлении детективов департамента полиции Тбилиси ведется расследование по статье 19−109 УК Грузии, которая предусматривает попытку умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.

«Сразу же после получения сообщения на место происшествия явились представители всех соответствующих подразделений МВД… Немедленно было начато осуществление первичных следственных действий, в том числе, эксперты-криминалисты произвели детальный осмотр места происшествия; со всех размещенных на прилегающей территории камер наблюдения изъяты видеозаписи; ведется опрос очевидцев случившегося и пострадавших в результате взрыва лиц, а также осмотр камер наблюдения по маршруту передвижения взорванного автомобиля и изъятие записей; назначена соответствующая экспертиза», — говорится в заявлении.