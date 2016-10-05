Красногорск, 5 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Бюджет Московской области на 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019 гг., который планируют к рассмотрению депутаты Мособлдумы VI созыва, будет социально направленным. Об этом заявил новый председатель комитета думы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов. Об этом сообщается на официальном сайте областного парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Московской областной думы

«Основная задача, которая стоит перед Комитетом в ближайшее время — принятие закона о бюджете Московской области. Ведь именно формирование бюджета стоит во главе угла любых изменений. Деньги должны грамотно планироваться, для этого должна быть командная работа как Комитета по бюджету, всей Думы в целом, так и правительства региона», — заявил Ефимов.

Он также отметил, что бюджет планируют сделать социально направленным, несмотря на кризис, который тем не менее может уменьшить либо увеличить статьи бюджета.

«Приоритеты бюджета никогда меняться не будут. Это едино для всех уровней власти, начиная от местного и заканчивая федеральным», — подчеркнул депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект закона «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов» будет вынесен на рассмотрение думы губернатором области Андреем Воробьевым до 1 ноября текущего года.