Ярославль, 5 октября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Поддержка сельхозотрасли Ярославской области по профильным программам в бюджете 2017 года оказались значительно ниже, чем в текущем периоде. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе, это категорически не устроило депутатов — членов комитета по аграрной политике, экологии и природопользования, заседание которого состоялось 4 октября.

duma.yar.ru Депутаты на презентации сельхозпродукции Брейтовского района

Объем финансирования отрасли, предложенный департаментом финансов региона, уменьшился на 84 миллиона рублей и составил 393,3 миллиона. Комитет облдумы по аграрной политике, экологии и природопользованию настаивает на том, чтобы уровень поддержки отрасли был не ниже 2016 года.

«Денег в областном бюджете всегда не хватает. Это значит, нужно привлекать федеральные средства, ориентируясь при этом на минимальную долю регионального софинансирования. Мы выбираем участие в тех проектах, которые будут максимально эффективны, и при этом иметь минимальную нагрузку на бюджет», — подчеркнул председатель комитета Алексей Окладников.

Депутаты отмечают: 2017 год объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Поэтому работе в области защиты окружающей среды должно уделяться как можно больше внимания. В Ярославской области ключевым проектом в этой сфере является комплексная экологическая реабилитация озеро Неро. Судьба этого проекта решается отдельно и, несмотря на сдвиг сроков, все запланированные мероприятия должны быть профинансированы.

«Большим вкладом в улучшение экологической обстановки в регионе станет реализация территориальной схемы обращения твердых бытовых отходов. С 1 января 2017 года, согласно федеральному законодательству, работа с ТБО будет строиться по новым принципам: всю работу будет вести единый региональный оператор, который будет отвечать за сбор, транспортировку, хранение и утилизацию отходов», — отмечают в Ярославской областной думе.

Однако пока регион не готов к работе по новым правилам. Как подчеркивает депутат Александр Тарасенков, правительство региона так и не разработало основные документы и не приняло решения по организации, которая будет участвовать в конкурсе на право стать единым региональным оператором по обращению с ТБО. Все эти вопросы будут рассматриваться на депутатских слушаниях в облдуме 21 октября.