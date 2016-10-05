Оренбург, 5 октября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. В рамках XVIII российской агропромышленной выставки «Золотая осень», котроая проходитв Москве с 5 по 8 октября, губернатор Оренбуржья Юрий Берг подчеркнул, что правительство области ставит перед собой цель — создать высокоэффективный агропромышленный комплекс, включающий производство, хранение и транспортировку сельскохозяйственной продукции, переработку и выпуск продуктов питания и сырья для других отраслей экономики, а также маркетинг, сбыт и логистику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

orenburg-gov.ru Экспонаты агропромышленной выставки в экспозиции Оренбуржья

Делегация Оренбургской области во главе с губернатором Юрием Бергом участвует в XVIII российской агропромышленной выставке «Золотая осень». В составе делегации представители правительства региона, руководители местных передовых предприятий.

Юрий Берг отметил, что Оренбуржье входит в число крупнейших в стране поставщиков сельскохозяйственной продукции и продовольствия. На регион приходится более 6 миллионов гектаров пашни, или 5,5% всех российских сельхозугодий.

«В экспозиции Оренбургской области представлены проекты, демонстрирующие ресурсный потенциал и инвестиционную привлекательность нашего региона. Совсем недавно мы были на инвестиционных форумах в Актобе и Сочи, сюда прилетели из Астаны, где состоялся межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. «Золотая Осень — 2016» станет еще одной площадкой для расширения наших деловых контактов», — сказал глава Оренбуржья.

В экспозиции представлены семь проектов Оренбургской области: по созданию специализированного логистического центра мощностью 25 000 тонн по хранению, обработке и упаковке плодоовощной продукции; строительству предприятия по убою скота мясных пород в селе Черный Отрог Саракташского района»; созданию и модернизации селекционно-генетического центра на базе ООО «СГЦ «Вишневский» в Сакмарском районе; строительству комплекса по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур в Сорочинске; строительству молочного комплекса в селе Октябрьском; производству овощей закрытого грунта по малообъемным технологиям с использованием капельного полива в ООО «Цветы Оренбуржья» Оренбургского района; модернизации (реконструкции) тепличного комплекса для производства овощей защищенного грунта на светокультуре в Оренбурге.

В павильоне «Животноводство» область представляют одни из лучших животноводческих предприятий региона: ООО «Жуково» Бугурусланского района, СПК (колхоз) «Донской» Беляевского района, ООО СП «Колос» Саракташского района.

Добавим, выставка «Золотая осень» — главное аграрное событие года для представителей сельского хозяйства и пищевой промышленности. Здесь демонстрируются лучшие отечественные марки продуктов питания, новинки кормовой и ветеринарной продукции, самые продуктивные породы животных и птицы. Одним из главных разделов выставки является специализированная экспозиция современной сельскохозяйственной техники и оборудования. Для российских аграриев «Золотая осень» — настоящий праздник урожая в конце аграрного года, накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Напомним, что по итогам агропромышленной выставки «Золотая осень-2015» Оренбургской области за коллективную экспозицию был присужден гран-при. Оренбуржцы привезли с агровыставки 39 медалей.