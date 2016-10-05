Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. По меньшей мере три условия закона о защите конкуренции в настоящее время на рынке российского сжиженного углеродного газа (СУГ) не соблюдаются, заявил начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин. Об этом он сообщил сегодня, 5 октября, «на полях» VI Петербургского международного газового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Krish Dulal Сжиженный газ

Как отметил Махонин, цена, которая сложилась на биржевой площадке, не может быть признана регулятором. «Ни в коем случае», — подчеркнул спикер. В случае если цена сложилась на бирже в совокупности ряда условий, а этими условиями, помимо того, что доминанты должны исполнять требования и приказы, продавать определенные объемы, соблюдать требование равномерности продаж, анонимности осуществления сделок, безусловного правила регистрирования небержевых сделок, предоставление информации и проч, то они не соблюдаются.

«Вот как минимум три-четыре условия, которые можно прочитать в законе о защите конкуренции, не соблюдаются», — сказал начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы.

Продажи, грубо говоря, одной из бочки денег биржевой площадки не могут характеризоваться как индикатор рыночной цены. «У нас, в РФ, рыночного индикатора биржевой цены на сегодняшний день не существует на рынке СУГ», — заявил Махонин.

Напомним, что в 2005 году Федеральная антимонопольная служба установила, что группа лиц в составе ОАО «Газпром», ОАО «АК «Сибур», ОАО «Газэнергосеть» и Закрытого акционерного общества «Сибургазсервис» установили монопольно высокую цену на продаваемый им сжиженный газ. Действия группы лиц «Газпрома» оценивались как нарушение пункта 1 статьи 5 Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Компании должны были перечислить в федеральный бюджет незаконно полученный доход.