Исламабад, 5 октября, 2016, 16:11 — ИА Регнум.



president.gov.by Александр Лукашенко и премьер-министр Пакистана Наваз Шариф

Пакистан и Белоруссия не могут похвастаться успехами двустороннего инвестиционного сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 октября в Исламабаде во время открытия 4-го Белорусско-пакистанского делового и инвестиционного форума, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Однако рост вашей экономики, увеличение ее возможностей по зарубежному вложению капиталов создают благоприятные предпосылки для того, чтобы Белоруссия по праву стала для Пакистана инвестиционным окном в Европу», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что за последний год Белоруссия и Пакистан обменялись четырьмя официальными визитами на высшем и высоком уровнях. Лукашенко уверен, что у инвестиционного сотрудничества Белоруссии и Пакистана есть хорошие перспективы.

«Обращаясь к участникам нашего форума, я приглашаю пакистанских бизнесменов вкладывать инвестиции в выгодные для вас проекты на территории Белоруссии. Уверен, у такого сотрудничества хорошие перспективы», — сказал он.

Лукашенко также рассказал о строительстве под Минском Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», отметив, что в этом проекте якобы желают участвовать компании разных стран. Он также акцентировал внимание на транспортно-логистических возможностях Белоруссии, политике «точечной» приватизации и кадровом потенциале республики.

«Призываю пакистанских бизнесменов шире использовать наши промышленные возможности в реализации разного рода инфраструктурных проектов в вашей стране. Готовы к сотрудничеству с вами такие крупные и хорошо зарекомендовавшие себя на мировых рынках белорусские предприятия, как Минский тракторный завод, Белорусский и Минский автомобильные заводы, «Амкодор», «Бобруйскагромаш», «Гомсельмаш», «Лидсельмаш», — сказал Александр Лукашенко.

Он также призвал предпринять конкретные шаги по созданию совместных предприятий в переработке мяса и молока, производства детского питания и консервации продуктов. По его мнению, одной из основ экономической формулы двусторонних отношений наряду с промышленной кооперацией может стать сельское хозяйство и в ближайшей перспективе могут быть серьезные подвижки по активизации сотрудничества между банками, в легкой промышленности, лесном хозяйстве, таможенном деле, стандартизации и сертификации. Кроме того, обсуждается вопрос об открытии прямого воздушного сообщения между Белоруссией и Пакистаном.

«Нам надо обязательно определить 3−4 важных для Белоруссии и Пакистана проекта и незамедлительно приступить к их реализации. Всегда что-то начинается с малого. На этих примерах все бизнесмены как в Белоруссии, так и в Пакистане увидят, как надо работать. Те, кто пойдут на эти первые проекты, будут первооткрывателями, первопроходцами. И через них Пакистан и Белоруссия плотнее познакомятся с возможностями в той и другой стране», — сказал он.

«Если нужно, мы будем создавать такие рабочие группы и по другим направлениям нашего сотрудничества. Мы также договорились о регулярности наших встреч. Как видите, практически ежегодно мы совершаем визиты в наши государства, чтобы контролировать принятые решения, — подчеркнул он. — Крайне важно, чтобы отношения между нашими странами носили доверительный характер, наполнялись реальным экономическим содержанием. И еще раз хочу отметить, что белорусская сторона открыта для интенсивной и кропотливой работы с пакистанским бизнесом по всем взаимовыгодным направлениям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный Минск позиционировал себя как «мост» между ЕС и ЕАЭС и предлагал разным странам посреднические услуги. При этом руководство Белоруссии парадоксальным образом позиционирует республику одновременно и как «центр Европы», и как страну за пределами Европы.

Отметим, в мае 2015 года Александр Лукашенко во время визита в Пакистан пригласил местных бизнесменов инвестировать в строящийся под Минском Китайско-белорусский индустриальный парку «Великий камень», однако инвесторы из этой страны в КБИП не появились. Позже, 11 августа в Минске, выступая на Белорусско-пакистанском бизнес-форуме, Александр Лукашенко сообщил премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу, что Белоруссия готова стать для Пакистана «окном в Европу».