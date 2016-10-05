Иркутск, 5 октября, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Мэры и депутаты Братска, Иркутска и Ангарска обратились к губернатору Иркутской области Сергею Левченко с просьбой пересмотреть количество поездок для льготных категорий граждан, стоимость которых возмещается перевозчикам из областного бюджета. Власти Приангарья, в свою очередь, заявили о выявленных серьезных нарушениях при предоставлении информации о количестве перевезенных льготников и предложили муниципалитетам взять на себя компенсацию сверхнормативных поездок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбус

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приангарья, с 1 октября продлено постановление правительства Иркутской области, по которому обладатели единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) смогут воспользоваться бесплатным проездом 30 раз в городском транспорте и 20 раз на пригородных маршрутах.

«Если мэры и думы переживают за население, я бы попросил мэров и депутатов принять решение на собственном уровне и рассмотреть вопрос оплаты всех сумм свыше 30 поездок из своих бюджетов. Они имеют на это полное право. Тогда мэры в обязательном порядке возьмут под контроль деятельность этих перевозчиков, которые очень серьезно злоупотребляют и играют на чувствах людей. Финансовая ситуация в этих городах намного лучше, чем в бюджете области. Так почему мы не возьмем и не поделим эту ответственность и переживания за людей», — сообщил председатель правительства Приангарья Александр Битаров, отметив, что новое постановление принято для строгого контроля за перевозчиками.

По его словам, после 2010 года начали возрастать суммы, возмещаемые из бюджета области перевозчикам за перевезенных пассажиров-льготников. Пиковая ситуация была в 2013 году, когда перевозчикам было направлено 630 млн рублей, из них Ангарску — почти 50% (299 млн рублей), Иркутску — 106 млн, Братску — 108.

«Это вызвало большие вопросы. Возникли подозрения, что идет завышение количества перевозок, числа льготников. После разбирательств вопрос до конца так и не был решен, но на следующий год количество перевозок и соответственно сумма возмещения резко упали по области до 381 млн рублей, в Ангарске до 185 млн, Иркутске — до 48 млн, в Братске — до 46. В 2015 году опять пошло увеличение. Велся постоянный мониторинг, были подписаны письма в адрес всех силовых ведомств с просьбой проверить факты и взять деятельность недобросовестных перевозчиков на контроль», — отметил Александр Битаров.

Кроме того, в первые дни октября была начата проверка и в Иркутске уже выявлены факты предоставления недостоверных сведений муниципальными перевозчиками о реализации единых социальных проездных билетов льготникам.

«Предлагая нам увеличить количество оплачиваемых поездок, нам предлагают наращивать госдолг и оплачивать проезд за несуществующих пассажиров. Если мы не прекратим эти манипуляции людьми — суммы на возмещение будут только возрастать. В тех условиях дефицита бюджета, когда необходима помощь людям именно нуждающимся, поддерживать незаконный бизнес правительство не будет. Безусловно, есть люди, которым необходимо большее количество поездок, вот о них мог бы позаботится муниципалитет», — подчеркнул Александр Битаров.

Всего в настоящее время в бюджете региона заложено более 400 млн рублей на возмещение по льготным перевозкам.

Выходом из сложившейся ситуации, который позволит контролировать количество поездок, по мнению Александра Битарова, является введение отрывных талонов для бумажных ЕСПБ. Это единственный на настоящий момент действенный способ, который позволит провести более детальный анализ по всей территории области о количестве поездок в среднем, которое совершается гражданами в том или ином муниципалитете. Пока это временная мера, чтобы стал прозрачным учет в сфере перевозок. По ранее проведенному анализу — подавляющее большинство льготников совершает 30 поездок.