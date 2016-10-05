Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. ОАО «Кировский завод» продало 100% акций принадлежавшего предприятию ЗАО «Дворец культуры и техники им. И.И. Газа». Покупателем одного из старейших дворцов культуры Санкт-Петербурга стало BS Art Development Group, объединение «Луна». О состоявшейся сделке ИА REGNUM сообщила 5 октября пресс-служба Кировского завода.

ДК им. Газа (архивное фото)

Причиной продажи «непрофильного актива», расположенного прямо напротив проходной Кировского завода на проспекте Стачек, названо стремление предприятия сосредоточиться на «модернизации производственных процессов и создании высококонкурентного продукта».

При этом само здание ДКиТ им. Газа остается в собственности ОАО «Кировский завод», а стоимость сделки по продаже одноименного ЗАО не раскрывается.

Как сообщается, покупатель — объединение «Луна» — планирует создать на базе ДКиТ им. И.И. Газа культурно-развлекательный комплекс, совмещающий образовательные, творческие и спортивные сферы деятельности. Во дворце будут работать концертные площадки, образовательные, развивающие центры, студии дизайна, фотостудии и другие структуры. Также концепция проекта предполагает развитие прилегающей территории.

В частности, планируется благоустройство сквера вокруг здания, строительство скейт-парка, который в зимнее время года трансформируется в каток. Проект обещают полностью реализовать в течение одного года.

«Руководство ОАО «Кировский завод» сочло предложенную компанией BS Art Development Group концепцию развития Дворца культуры наиболее перспективной и полностью отвечающей тенденциям развития культурно-развлекательной отрасли», — резюмировали на Кировском заводе.

Клуб Кировского завода был построен по проекту ленинградских архитекторов А.И. Гегелло и Д.Л. Кричевского и торжественно открыт в марте 1935 года. Он назван в честь Ивана Газа, рабочего Путиловского завода, принимавшего активное участие вв революционных событиях. Заводской клуб сразу стал центром культурной жизни для рабочих и инженеров завода и всех местных жителей.

В годы Великой Отечественной войны в залах клуба собирались добровольцы Кировской дивизии народного ополчения, получали оружие и уходили защищать Ленинград.

В 1945 году клуб был преобразован в Дом культуры, а в 1964 году — во Дворец культуры им. И.И. Газа. В 1967 году Дворец был реконструирован по проекту архитектора Е.И. Полторацкого. В настоящее время ЗАО «Дворец культуры и техники им. И.И. Газа» — одно из ведущих учреждений культуры Санкт-Петербурга.

В ДКиТ им. И.И. Газа находится одна из старейших библиотек города Санкт-Петербурга. Она основана при И.И. Путилове, крупном организаторе отечественной промышленности, хозяине Путиловского завода. Фонд библиотеки составляет более 150 тыс. экземпляров книг.