Брянск, 5 октября, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Теплосети, ведущие к детским садам №20 «Катюша», №114 «Чебурашка» и №141 «Жемчужинка» в Брянске, значительно повреждены, а в некоторых местах совсем нет теплоизоляции труб, что может привести к полному отключению объектов от подачи тепла. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта по итогам мониторинга подготовки к отопительному сезону.

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«Незащищенный трубопровод представляет опасность и для ребенка: при физическом контакте с поверхностью трубы можно обжечься. Кроме того, из-за больших тепловых потерь с наступлением холодов увеличатся расходы за потребляемую энергию», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом к двум детским садам уже подвезли необходимые для ремонта материалы, однако сами работы не начаты, несмотря на то, что в городе хорошая погода, которая, к слову, продлится не так долго.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон в Брянске начался 22 сентября. При этом в городе продолжался ремонт. К слову, по данным на лето 2016 года, износ составляет примерно 48%. Из 480 км тепловых сетей в замене нуждается почти 222 км. При этом за последние пять лет в городе было заменено всего 67,7 км труб.

С детскими садами и школами в Брянске особая проблема. Начиная с сентября 2016 года, энергетики не перестают напоминать о том, что муниципальные учреждения должны за свет. Причем, суммы отнюдь не маленькие — задолженность всех образовательных учреждений города равна 46 млн рублей.