Москва, 5 октября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В России за неделю (27 сентября-3 октября) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала октября — 100,0%, с начала года — 104,1% (октябрь 2015 г.: в целом за месяц — 100,7%, с начала года — 111,2%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За неделю цены на яйца куриные выросли на 2,4%, на кур, свинину, молоко пастеризованное, сыры, творог жирный, масло сливочное — на 0,3−0,9%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 1,4%, крупа гречневая — на 1,2%, рис и мука — на 0,3% и 0,2% соответственно.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%, в том числе на огурцы и помидоры свежие — 8,8% и 8,1% соответственно. В то же время цены на картофель, капусту белокочанную, морковь, лук и яблоки снизились на 1,4−2,8%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июле инфляция оставалась на уровне 0,4%. В августе инфляция достигла 0%, но в сентябре выросла до 0,2%. Годовая инфляция в России в сентябре составила 4,1%.