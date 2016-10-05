Москва, 5 октября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Произведения классика русской литературы Михаила Лермонтова помогают президенту РФ Владимиру Путину «отвлечься и попасть в другой полезный и красивый мир». Об этом, как передает Life.ru, заявил сам глава государства на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России».

kremlin.ru Владимир Путин

«Я читаю то, что не люблю читать, — сообщил Путин. — Но из того, что люблю, у меня на столе постоянно лежит Лермонтов. Чтобы подумать о чём-то, отвлечься и попасть в другой мир. Полезный, красивый и интересный!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября глава РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Учитель года» назвал полезной идею введения в школах культурологического курса, который бы повысил духовно-нравственный уровень учащихся.

«Я, конечно, за, но это должно быть продумано и проработано на экспертном уровне», — сказал российский лидер.

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