Рига, 5 октября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Латвийская организация Центр консультаций и медиации (ЦКМ) призывает вернуться на родину латвийцев, которые сбежали за границу из-за больших задолженностей по банковским кредитам, сообщает портал Rus.db.lv.

Images Money Долги

В ЦКМ утверждают, что, зачастую клиенты с большими долгами в банке не ищут решений и уезжают за границу, не пытаясь решить проблемы: «За каждым человеком стоит история и причины выбора, но грустно слышать, что люди с низкой зарплатой или вообще без доходов, игнорируют приглашение банка на встречу, в результате проблема нарастает и начинает казаться неразрешимой». Цель ЦКМ — помочь людям вернуться в активную экономику, получать официальную зарплату и платить налоги, добавили в организации.

По словам представителей центра, у клиентов проблемы чаще связаны со снижением доходов, потерей работы, травмой, болезнями, разводом. Еще одна частая проблема — быстрые кредиты, которые стали такими большими, что мешают платить по ипотеке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, средняя сумма потребительского кредита, полученная в 2015 году жителями в возрасте 25−44 года составила: в Литве — 2600 евро, в Латвии — 2900 евро, а в Эстонии — 3000 евро. Средняя сумма потребительского кредита по сравнению с предыдущими годами больше всего увеличилась в Латвии — на 11%. В Литве увеличение составило 8%, а в Эстонии сумма кредитов немного уменьшилась. По словам представителя «SEB banka» Елены Рылеевой, в Латвии кредитополучатели испытывают наибольшие трудности с погашением обязательств — число кредитов с задержками является самым большим среди стран Прибалтики.

В свою очередь, около трети жителей Латвии готовы покинуть страну по экономическим соображениям, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований при Министерстве обороны в июне 2016 года. Так, среди семей, в которых говорят на латышском языке, покинуть Латвию готовы 30,1% респондентов. Среди русскоговорящих семей этот показатель еще выше — 35,2%. В первую очередь желающих уехать из Латвии привлекает возможного большего дохода и социальных гарантий.

Во втором квартале 2016 года в Латвии нетто-зарплату (после отчисления налогов) в размере до 450 евро в месяц на основном месте работы получали 45,1% работников, в том числе каждый пятый трудящийся (20,9%) получал зарплату в размере минимальной или меньше. А каждый третий житель латвийской провинции находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе, об этом свидетельствует недавно опубликованное исследование Eurostat. Так, в Латвии в категорию риска попало 644 тысячи человек — это 26,5% горожан, 31,6% жителей районов и 38,6% сельчан. Худшая картина наблюдалась только в Румынии, где за чертой бедности находится каждый второй житель села, а также в Греции и Венгрии (39,9% и 37,8% соответственно).