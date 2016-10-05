Рига, 5 октября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В рамках борьбы с теневой экономикой правительство Латвии планирует запретить продажу анонимных карт предоплаты мобильной связи, сообщает портал Mixnews.lv.

andrewbecks Сим-карта

По словам премьер-министра Мариса Кучинскиса, уклоняющиеся от уплаты налогов люди часто используют карточки предоплаты с новым, недавно приобретенным номером, а потом меняют сим-карты, затрудняя работу правоохранительных органов. Поэтому в новом плане по борьбе с теневой экономикой и появилось предложение о том, чтобы регистрировать номер на конкретного абонента. Уже через месяц соответствующие поправки должно представить правительству Министерство сообщения.

В свою очередь мнения операторов о запрете на продажу анонимных сим-карт расходятся.

Так, в компании LMT идею в принципе поддерживают, указывая, что число пользователей карт предоплаты неуклонно падает. А в Tele2 против такого предложения, поскольку, по словам представителей компании, новые правила потребуют дополнительных расходов и карты предоплаты можно будет продавать не во всех киосках.

Тем временем как заявили в Ассоциации информационных и телекоммуникационных технологий, если требование о регистрации сим-карт появится только в Латвии, а в соседних странах он введен не будет, то латвийские операторы окажутся в невыгодной позиции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на заседании Совета по борьбе с теневой экономикой 7 января 2016 года был утвержден проект «Плана борьбы госучреждений по обузданию теневой экономики на 2016 — 2020 гг.». В проект плана включены конкретные задачи, которые необходимо выполнить, чтобы к 2020 году уменьшить удельный вес теневой экономики в Латвии до среднего уровня ЕС — 18% внутреннего валового продукта.

Напомним, по данным исследования, проведенного экономистом, профессором австрийского Университета Йоханнеса Кеплера Фридрихом Шнейдером, размер теневой экономики в Латвии 9-й среди 31 европейской страны. По данным этого исследования, в Латвии теневая экономика в 2015 году составляла 23,6% ВВП. По опубликованным в мае 2015 года данным исследования Центра долгосрочного развития SSE Riga, удельный вес теневой экономики в Латвии в 2014 году составлял 23,5% ВВП.