Вашингтон, 5 октября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Компания Twitter Inc. уже в течение этой недели может получить заявки на свою покупку. В качестве потенциальных покупателей называются Google и Salesforce.com, пишет The Wall Street Journal.

lonaug Twitter

Издание приводит комментарий исполнительного директора Salesforce.com Марка Бениоффа. По словам бизнесмена, сервис микроблогов Twitter — это «необработанный драгоценный камень»: его потенциал в отношении размещения рекламы только предстоит реализовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость Twitter, принадлежащего одноименной компании, может достичь $16,7 млрд. При этом потенциальные покупатели сервиса могут столкнуться с определенными сложностями.