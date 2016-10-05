Москва, 5 октября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Из-за повышения акцизов на вино его потребители могут переключиться на другие напитки, спрос на вино, который и так невысок, будет падать еще сильнее. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 октября первый вице-президент ОПОРы России Павел Сигал, комментируя намерения Минфина повысить в 2 раза акцизы на тихие вина.

Цитата из к/ф «Осенний марафон». Реж. Георгий Данелия. 1979. СССР Переключились на водку

«Во времена бюджетного дефицита правительство ищет способы собирать больше денег в казну. С водкой логика заключается в том, что с учетом падения реальных доходов населения люди будут покупать больше недорогой водки, а вот вино, поскольку является более дорогим напитком, могут сделать дороже из-за того, что люди, которые его пьют, не смогут отказаться от этой привычки, иначе логику повышения цен на вино не объяснить», — сказал он.

«Понятно, что для производителей вина это невыгодно, потому что покупатели недорого вина могут переключиться на другие напитки, и спрос на вино, который в нашей стране и так не слишком высок, будет падать. Потребители вин в дорогом и среднем сегменте будут менее чувствительны к подорожанию алкоголя», — пояснил эксперт.

Доходы бюджеты в итоге могут вырасти, но в то же самое время падение спроса на вино может ударить по российским производителям, которые сейчас и так испытывают конкуренцию со стороны импортного алкоголя, подчеркивает Сигал. «Правда, последний подорожает более значительно», — добавил эксперт.

Министерство финансов РФ выступило с предложением в два раза увеличить акциз на тихие вина. Такая мера содержится в проекте Основных направлений налоговой политики на 2017−2019 годы. Для продукции из импортного винограда предусмотрено повышение акциза с 9 до 18 рублей за 1 литр, для российских вин с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения — с 5 до 10 рублей за 1 литр, пишет «Коммерсант». Ранее Минфин предлагал снизить минимальную цену на водку.