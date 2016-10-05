Манила, 5 октября, 2016, 15:51 — ИА Регнум.



Presidential Communications Operations Office Родриго Дутерте

Глава Минобороны Филиппин Делфин Лоренсана заявил 5 октября, что глава государства Родриго Дутерте, возможно, плохо проинформирован относительно ценности отношений с Вашингтоном, сообщает Reuters.

Глава оборонного ведомства прокомментировал недавние слова Дутерте, который отметил, что Манила получила мало пользы от связей в области обороны с США. Лоренсана подчеркнул, что вооруженные силы островного государства по-прежнему слабы, а пользу от сотрудничества с Вашингтоном огромна.

«Именно поэтому я и сказал, что президент располагает ложной информацией, поскольку, как считаю, информация, которая у него имеется, неполная», — заявил Лоренсана.

«Вероятно, Минобороны и вооруженные силы допустили упущение и не предоставили ему верной информации. К этому вопросу мы вернем в ближайшие дни», — добавил он.

Днем ранее, 4 октября, президент Дутерте заявил, что глава Белого дома Барак Обама должен «идти к черту», а также что Манила может разорвать отношения с Вашингтоном.

Неделей ранее Дутерте заявил, что запланированные учения между США и Филиппинами окажутся последними, а также 2 октября отметил, что соглашение, позволяющее США использовать базы на Филиппинах в случае гуманитарных или природных бедствий и проведения операций в море, будет пересмотрено.

В свою очередь, Лоренсана заявил, что учения помогут филиппинским военнослужащим познакомиться с новейшим вооружением, технологиями и средствами защиты, а также получить подготовку в тактике, стрельбе и оперативном реагировании на природные бедствия.