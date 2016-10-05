Рига, 5 октября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Одобренные 4 октября правительством Латвии поправки к Закону об образовании, позволяющие увольнять «нелояльных» стране педагогов, позволяют уволить на данный момент 30 учителей и директоров, сообщает газета Latvijas avīze.

Франсиско де Гойя. Сцена в школе. 1780

Напомним, правительство Латвии одобрило разработанные Министерством образования и науки по инициативе министра Карлиса Шадурскиса поправки к закону об образовании, предусматривающие для работодателя возможность незамедлительно уволить руководителя учебного заведения или педагога, если выявлено, что он нелоялен Латвии, ее Конституции или обучает детей «неправильным вещам».

Говоря о том, что теперь педагоги подвергаются риску, Карлис Шадурскис отметил, что в первую очередь нужно думать об учащихся, потому что «даже один нелояльный педагог может испортить жизнь десяткам молодых людей».

В то же время разработанные Министерством образования и науки поправки к закону об образовании не предусматривают конкретного порядка оценки лояльности учителей. Как пояснил Шадурскис, «в таком тонком деле, как образование и воспитание, часто мы не сможем найти столь точные формулировки, как в физике или математике».

Министр добавил, что Государственная служба качества образования уже работает со всеми заявлениями, которые поступают из школ, от родителей и учащихся.

В свою очередь министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил, что ранее действительно констатировались случаи нелояльных действий в сфере образования, но до сих пор не было инструментов, чтобы их искоренить.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 года министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил о необходимости принятия поправок к законам, которые позволили бы лучше контролировать нелояльных к Латвии школы и педагогов. Шадурскис ситуацию в школах неоднократно обсуждал с руководством Полиции безопасности.

«Нелояльный к Латвии учитель, целью которого является подрыв государства, в тот момент, когда инспектор находится в классе, преподнесет все как нужно. Но есть инструменты, позволяющие понять, как отличаются «фасад» и реальная ситуация в школе. Для этого понадобятся поправки», — сказал министр.