Вильнюс, 5 октября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Министр юстиции Литвы Юозас Бернатонис сегодня, 5 октября, поручил Департаменту тюрем гарантировать, чтобы во время предварительного голосования на выборах в Сейм в местах лишения свободы для заключенных были бы созданы все условия, чтобы они смогли выразить свою гражданскую позицию, и чтобы не было случаев подкупа голосов, сообщили ИА REGNUM в Минюсте Литвы.

Chris Potter Подкуп

«На прошлых выборах в Сейм в 2012 году правоохранительные учреждения расследовали случаи, когда были предприняты попытки купить голоса осужденных. Такие единичные случаи точно не сочетаются со свободными и демократическими выборами, поэтому необходимо предпринять все меры, чтобы это не повторилось в местах лишения свободы», — сказал министр юстиции Бернатонис.

Департамент тюрем обязал всех глав исправительных учреждений собирать информацию публичного и непубличного характера о незаконном препятствовании воспользоваться избирательным правом и предпринять все меры для предотвращения такие незаконных деяний.

«Также решено обмениваться информацией с Информационным бюро криминальной полиции Литвы по факту возможных нарушений законов. За выборами в исправительных учреждениях также будут наблюдать представители общественных организаций», — утверждает Бернатонис.

Осужденные и задержанные лица в местах лишения свободы принимают участие в выборах в Сейм, голосуя заранее по почте. 5−7 октября в местах лишения свободы они смогут проголосовать в специально оборудованных почтовых отделениях в указанные часы. Каждое исправительное учреждение согласовало время, когда осужденные и задержанные смогут выразить свою гражданскую позицию и вручить свой голос работникам специальных почтовых отделений.

Голосование в специальных почтовых отделениях идет в 11 местах лишения свободы, где задержаны или отбывают наказание почти 7000 человек.

Напомним, сегодня в Литве стартовало предварительное голосование на парламентских выборах. Основной день голосования — 9 октября.