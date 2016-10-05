Москва, 5 октября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. После приземления рейса из Душанбе в московском аэропорту «Домодедово» была обнаружена пропажа части ценного груза. Вес шести мешков, в которых инкассаторская фирма перевозила деньги, уменьшился на 2 кг, сообщает 5 октября Life.ru.

publicdomainpictures.net Пачки денег

Как пояснил источник в «Домодедово», в мешках весом 144 кг перевозилось 200 млн рублей в купюрах. Деньги предназначались одному из столичных банков. После посадки обнаружилось, что вес груза стал составлять 142 кг, а один из мешков поврежден и в нем не хватает 2 брикетов банкнот.

В настоящее время мешки с деньгами лежат на грузовом складе аэропорта. Подробности инцидента выясняет полиция.