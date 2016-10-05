Екатеринбург, 5 октября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на голову пристава исполнителя из окна верхних этажей дома по улице Шварца упал тяжёлый предмет, травмировавший его. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу корреспонденту ИА REGNUM.

wallspaper.ru Дно бутылки

«Около часа дня по местному времени в ОП №12 поступило сообщение о том, что на мужчину, подошедшему к подъезду, упал предмет. В результате гражданину было причинено телесное повреждение. На место прибыли полиция и бригада скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все детали происшествия. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

В пресс-службе УФССП по Свердловской области подтвердили, что пострадавший является приставом исполнителем. «Сегодня в Екатеринбурге по улице Шварца, 4 из окна верхних этажей дома упал тяжёлый предмет, и нанёс травму сотруднику ведомства. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии», — сообщили в ведомстве.

Городской информационный портал Е1.RU сообщает о том, что из окна была выброшена ваза, которая разбила голову находящемуся при исполнении служебных обязанностей судебному приставу. Однако в пресс-службе УФССП по Свердловской области пока не стали уточнять находился ли пристав «при исполнении», и связанно ли это с его служебной деятельностью.

Тем не менее, следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по подозрению в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. «По данным следствия, 5 октября 2016 года около 13 часов у дома по улице Шварца в Чкаловском районе города Екатеринбурга неустановленное лицо сбросило с одного из балконов указанного жилого дома предмет, похожий на стеклянную бутылку, которым оказался травмирован судебный пристав, осуществлявший сопровождение исполнительных действий», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Отметим, что расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура. Об этом сообщили в региональной пресс-службе надзорного ведомства.