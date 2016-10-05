Рига, 5 октября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии начало уголовный процесс о возможном незаконном финансировании политической партии в крупном размере, в связи с чем уже задержаны четыре человека, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Напомним, 4 октября прошли обыски в бюро мэра Юрмалы Гатиса Труксниса, которого на машине «скорой помощи» доставили в стационар, но, несмотря на наличие больничного листа, он также был задержан. Также стало известно о задержании предпринимателя Юлия Круминьша, который подозревается в нарушениях закона о финансировании политических партий.

От более подробной информации по процессу в БПБК воздерживаются, ссылаясь на интересы следствия.

За незаконное финансирование партий в крупном размере законом предусматривается лишение свободы сроком до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.

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