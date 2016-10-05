Спецназ Балтфлота освободил от «диверсантов» остров в Финском заливе
Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Отряд противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота (г. Кронштадт) провел учения по освобождению от условных террористов одного из островов Финского залива. Об этом сегодня, 5 октября, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
По сценарию учений, экипаж скоростного патрульного катера «Раптор» обнаружил условную группу террористов на острове. Получив команду, на берег высдился отряд ПДСС, который блокировал и уничтожил условного противника.
В это время катер «Раптор» поддерживал высадившийся отряд огнем из крупнокалиберных пулеметов «Корд» и станковых гранатометов.
«Также на «Рапторе» находились мобильные группы разминирования, задачей которых стала очистка местности от мин и фугасов, установленных условным противником», — добавили в ЗВО.
Завершив учения, военнослужащие отряда ПДСС вернулись на родную базу.
Для справки
Патрульные катера «Раптор» производит ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» в Ленобласти. «Рапторы» способны работать в прибрежной зоне морей на удалении до 100 миль от базы, в проливах и устьях рек. Длина катера около 17 метров, ширина — около 4 метров. Силовая установка общей мощностью 2000 л.с. позволяет «Рапторам» разгоняться до 50 узлов. Экипаж катера — два человека. Имеется помещение с местами для десанта, водолазов или спасателей в зависимости от поставленной задачи.