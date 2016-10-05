Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Отряд противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота (г. Кронштадт) провел учения по освобождению от условных террористов одного из островов Финского залива. Об этом сегодня, 5 октября, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

mil.ru Патрульный катер «Раптор»

По сценарию учений, экипаж скоростного патрульного катера «Раптор» обнаружил условную группу террористов на острове. Получив команду, на берег высдился отряд ПДСС, который блокировал и уничтожил условного противника.

В это время катер «Раптор» поддерживал высадившийся отряд огнем из крупнокалиберных пулеметов «Корд» и станковых гранатометов.

«Также на «Рапторе» находились мобильные группы разминирования, задачей которых стала очистка местности от мин и фугасов, установленных условным противником», — добавили в ЗВО.

Завершив учения, военнослужащие отряда ПДСС вернулись на родную базу.

Для справки

Патрульные катера «Раптор» производит ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» в Ленобласти. «Рапторы» способны работать в прибрежной зоне морей на удалении до 100 миль от базы, в проливах и устьях рек. Длина катера около 17 метров, ширина — около 4 метров. Силовая установка общей мощностью 2000 л.с. позволяет «Рапторам» разгоняться до 50 узлов. Экипаж катера — два человека. Имеется помещение с местами для десанта, водолазов или спасателей в зависимости от поставленной задачи.